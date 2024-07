Il Giro dei Tre Comuni è di Gaggioli Esordienti vincono Iacopi e Menici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo tre tappe si è concluso a Ponsacco ildei Tregara a tappe a punti per allievi, unica del genere in Italia. La seconda edizione dopo quella del 2023, è stata vinta dal toscano William Lucianodel Team Valdinievole grazie al secondo posto nella crono inaugurale, ed ai piazzamenti nelle due successive frazioni vinte dal trentino Davide Zanei per distacco e dal piemontese Nicola Cerame allo sprint. Da segnalare la caduta di Bellato che era secondo in classifica prima dell’ultima frazione. Una bella conferma per, al terzo successo stagionale e quarto nel campionato italiano a cronometro di Grosseto. Un giovane brillante, figlio d’arte, che ama correre all’attacco e che piace agli sportivi. La gara organizzata dalla Ciclistica Mobilieri capitanata dai dirigenti Fagnani e Cocchiola, ha visto la presenza di 114 corridori di 25 squadre.