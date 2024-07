I vini della Lazio protagonisti al 42 Forum della Cultura del Vino

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ile i suoiottimibrillano sotto i riflettori del 42°annualedelche si svolge a Roma Ildelè un evento di prestigio che ormai si ripete da diversi anni e che oggi ha preso il via a Roma, presso l’Hotel Rome Cavalieri, per l’edizione 2024.del-Ansa- Notizie.comOrganizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier con il sostegnoRegionee di Arsial, questo incontro annuale rappresenta un momento cruciale per la valorizzazione dell’enologia italiana, offrendo una piattaforma privilegiata per discutere le ultime tendenze del settore.del: un’edizione dedicata aidelQuest’anno, l’evento punta i riflettori sulle eccellenzecole laziali, una scelta motivata dalla crescente qualità delle produzioni regionali che ancora non hanno ottenuto il riconoscimento meritato.