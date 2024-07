Harry Styles alla Coop di Orbetello | Che surgelati ha preso? VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Incontrareal supermercato? Sembra un’utopia, ma ormai l’ex membro degli One Direction è in tutto e per tutto un cittadino italiano d’adozione ed è stato avvistatodi, in Toscana, a fare la spesa. Iapparsi sui social vanno ad aggiungersi a quelli dial mercato di Porta Portese e in giro per le strade di Roma, inondati dai commenti dei fan – soprattutto storiche Directioner italiane – che non avrebbero mai pensato di poter avere, l’idolo di una boyband che mandava sold out gli stadi di tutto il mondo, così vicino. @valeriadales #? Samba Do Brasil – Pageant Enthusiast @alsglam È cosi italiano che lo sa benissimo anche lui. dategli la cittadinanza, vi supplico (di @valeria :)) ig: alsglam #inrome #initaly #aroma #style#perte #neiperte #foryou #foryoupage #fyp ? L’Italiano – Toto Cutugno “Ormai laè così cara che solopuò farci la spesa“, “droppaci la tua shopping list“, “Chehai?“, “Secondo me ha anche la tessera coi punti“, scherza qualche fan nei commenti di TikTok.