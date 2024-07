Concerti di luglio 2024 in Italia | date location e biglietti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ancheci porta in giro per l’a caccia di. Tanteper altrettanti artisti. Per tutto il mese i Pooh torneranno sui palchini dal nord al sud per la gioia delle migliaia di fans di questo longevo gruppo nato nel 1966. Quattroper Emma a partire dal 3a Brescia fino al 19 a Lanciano (CH). Vincitrice del talent show “Amici” del 2010, Emma Marrone ha iniziato un percorso fatto di grandi successi. Amatissima da migliaia di persone, con la sua voce è in grado di far sognare le folle. Sicuramente la sua carriera andrà avanti per moltissimi anni e il successo che la accompagna è decisamente meritato. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in arte Il Volo. Erano tre bambini quando esordirono nel lontano 2009 come singoli partecipanti al talent “Ti lascio una canzone” seppur piccoletti conquistarono il pubblico con le loro splendide voci.