Chi era Clelia Ditano | le parole del padre e l’ultimo post da brividi su Instagram

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fasano (Brindisi), 1 luglio 2024 –dasue lestrazianti della famiglia e degli amici., morta precipitando nel vano dell’ascensore a Fasano (Brindisi), si lascia dietro un mare d’amore. “Un pensiero a quello che verrà”, ha scritto la 25enne poche ore prima della tragedia come didascalia a una foto su, abbronzata socchiude gli occhi verso il sole. Lestrazianti deldi"Era una ragazza solare. Aveva tanti sogni tra cui prendere la patente ed essere autonoma. E sicuramente anche sposarsi. Ora quei sogni sono stati spezzati”, lestrazianti deldi, Giuseppe. L’uomo ha aspettato per ore che i soccorritori recuperassero il corpo. Proprio lui ha dato l’allarme questa mattina presto, quando si è accorto che la figlia non era in casa.