Catania dove l’Etna bacia il Mar Ionio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Adagiata ai piedi dell’imponente Monte Etna e affacciata sulle acque cristalline del Marè un gioiello barocco che incanta i visitatori con la sua bellezza senza tempo e il suo spirito indomito. Questa città siciliana, seconda per popolazione solo a Palermo, ha una storia millenaria che si intreccia con le eruzioni vulcaniche e i terremoti che l’hanno plasmata nel corso dei secoli. Fondata nel 729 a.C. dai coloni greci di Calcide,ha vissuto sotto il dominio di numerose civiltà, dai Romani ai Bizantini, dagli Arabi ai Normanni. Ogni popolo ha lasciato la sua impronta, contribuendo a creare il ricco patrimonio culturale che oggi caratterizza la città. Ma è stato il devastante terremoto del 1693 a dare ail suo aspetto attuale: ricostruita in stile tardo barocco, la città si è guadagnata il soprannome di “Milano del Sud” per la sua architettura elegante e armoniosa.