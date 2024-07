Calciomercato Milan da Lukaku a Fofana | la lista di Gerry Cardinale Tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildelè ufficialmente iniziato: daha unadiben precisa in mente Giugno è stato un mese molto particolare per il, che ha ufficializzato Fonseca come nuovo allenatore ma non è riuscito a chiudere nessuna trattativa. Zirkzee sembrava ormai a un passo ma i 15 milioni di euro di commissioni chiesti dall’agente hanno bloccato tutto. Ora a luglio con l’inizio ufficiale delservirà una svolta.ha in mente unadiben precisa. In attacco in questo momento il favorito è, con Abraham come sua riserva. I due insieme andrebbero a costare all’incirca quanto Zirkzee, dando però più opzioni a Paulo Fonseca., non solo: gli altrinelladiView this post on Instagram A post shared by daily