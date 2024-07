Cadute le vecchie barriere Meloni e il voto in Francia che annienta la sinistra europea

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) «Ho sempre auspicato a livello europeo che venissero meno letra le forze alternative alla, e mi pare che anche insi stia andando in questa direzione». All'indomani del primo turno delle elezioni legislative francesi, Giorgiafotografa così la situazione. In attesa del ballottaggio in programma domenica prossima la premier non può fare a meno di constatare che «per la prima volta» il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella «ha avuto degli alleati già dal primo turno», ovvero Marion Maréchal e Eric Ciotti, «e per la prima volta mi pare che anche i Républicains siano orientati a non partecipare al cosiddetto fronte repubblicano». «Noto qualcosa che in forme diverse avviene anche in Italia - è quindi l'analisi di-: il tentativo costante di demonizzare e di mettere all'angolo il popolo che non vota per le sinistre è un trucco che serve a scappare dal confronto sul merito delle diverse proposte politiche.