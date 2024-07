Buccinasco cade da cavallo in una scuderia | gravissima ragazza di 23 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024)(Milano) – Preoccupano le condizioni di unadi 23caduta dae trasportata d’urgenza all’ospedale di Niguarda a Milano. L’incidente è avvenuto a, all’interno di unain via Marconi. Qui la giovane è caduta dall’animale che stava cavalcando attorno alle 18 di lunedì 1 luglio. Sul posto, oltre ai carabinieri di Corsico, si sono precipitati i soccorritori giunti a bordo di ambulanza ed elicottero. Il velivolo ha caricato la 23enne intubata per trasportarla al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso in seguito al grave trauma cranico riportato. Ai carabinieri spetterà l’esatta ricostruzione della dinamica della caduta e l’accertamento di eventuali responsabilità. .