Bandi territoriali 2024 più di 1 milione di euro assegnato negli ambiti Sociale e Cultura

(Di lunedì 1 luglio 2024) Bergamo. La Fondazione della Comunità Bergamasca ha comunicato gli esiti deirelativi aglidele della, per un finanziamento complessivo di 1e 50 mila. Sono 113 i progetti selezionati, di cui 50 nel(per un finanziamento complessivo di 600 mila) e 63 nella(450 mila). Dalla povertà e grave marginalità alla dispersione scolastica, bullismo ed emarginazione tra preadolescenti e adolescenti fino alla promozione di una‘diffusa’, in rete e sostenibile e alla tutela del patrimonio storico-artistico locale, la Fondazione conferma il primo impegno a sostegno di iniziative in grado di rispondere al meglio ai bisogni del territorio. I beneficiari delle risorse sono enti del Terzo Settore, organizzazioni senza scopo di lucro e parrocchie della provincia di Bergamo: i progetti sono stati selezionati tenendo conto anche di un criterio territoriale con l’obiettivo di sostenere azioni ed iniziative distribuite sull’intera provincia.