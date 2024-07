Al Teatro Caverna il ricordo di Troisi e l’importanza dell’inadeguatezza nella società

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Bergamo. “Caro Massimo, da qualche tempo il tuo fantasma mi viene a trovare sul divano”. Un discorso diretto, un confronto vivo e vitale, quello che Damiano Grasselli ed Orazio Condorelli hanno messo in scena al, domenica 30 giugno, con lo spettacolo “Pensavo fosse un omaggio ainvece era un grammofono”, spin-off estivo di Abboccaperta 24, rassegna die Cultura. Un racconto teatrale, risultato di un incontro tra Grasselli, bergamasco direttore artistico del, e Condorelli, regista ed autore teatrale catanese, che ha visto unireproduzione ilbergamasco con Ultimi Fuochi, una compagnia napoletana trasferitasi a Spongano, in Puglia. Un incontro tra nord e sud, sul quale subito ironizzano i due attori presenti in scena, il cui centro gravitazionale rimane Napoli e, per la precisione, San Giorgio a Cremano.