6 consigli di Sharon Johnson mamma di 6 per ridurre il carico mentale in estate

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per i genitori l’può rivelarsi tutt’altro che un periodo dedicato a relax e riposo, a dispetto delle ferie, perché coincide anche con le vacanze estive dei bambini, cosa che può aumentare il, soprattutto delle madri, cui spesso è delegata l’organizzazione e la pianificazione delle giornate familiari. Per questodi sei figli, ha recentemente pubblicato un reel in cui condivide sei modi in cui lei e la sua famiglia “stanno cercando di rimanere un po’ più organizzati e divertirsi un po’ di più quest’”; un modo per aiutare anche altre mamme e papà che si trovano nella stessa situazione. Il primoo, che ha ammesso essere “un inferno” per i primi giorni, è di non consentire alcun tipo di media o tecnologia per la prima settimana.