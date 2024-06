Telefonini e pc | danni sui giovani Impennata nei disturbi del sonno dell’attenzione e della socialità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Un esercito di depressi, stressati e condel. Sono decisamente negative le prospettive sull’uso dello smartphone illustrate con studi scientifici, mostrate durante l’incontro ‘Salute a gonfie vele’ organizzato dall’associazione ’Riaccendi il sorriso’ a palazzo Binelli in occasione dell’Optimist European Championship del Club Nautico. In un parterre con importanti professionisti, nell’incontro moderato dalla giornalistaNazione Cristina Lorenzi, sono stati tanti gli spunti di riflessione circa un utilizzo corretto degli strumenti digitali, in particolare dei telefoni. Strumenti che, a causa del tipo di emissioni e stimolazioni visive, sono in grado di influenzare il benessere mentale deie stanno creando una generazione condi apprendimento, scarsa capacità di concentrazione e problemi del