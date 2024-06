Svizzera una Ferrari Italia una Panda | giornalista punge Spalletti – Video

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) (Adnkronos) – Launa, l'una Fiat. La metafora scelta da unsvizzero dopo l'eliminazione dell'a Euro 2024 non piace granché a Luciano. Il ct azzurro, nella conferenza stampa, inizialmente non apprezza le parole del cronista: "Bisogna accettare tutto, anche allusioni di cattivo gusto come la sua", dice il ct. "Si capisce che lei è una persona di grandissima ironia, le diciamo che ha ragione. Siete stati più bravi di noi, cercheremo di fare meglio la prossima volta", dice, prima di chiedere il nome del: "What's your name?". Ilrisponde fornendo le proprie generalità. "Thank you", chiude.