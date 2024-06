Primo sito di lancio commerciale della Cina pronto per i lanci di razzi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024) Haikou, 30 giu – (Xinhua) – Ildispaziale, situato nella provincia insulare di Hainan, e’ ora in grado di eseguiredi, come riferito oggi dal quartier generale del cantiere. Dopo valutazioni approfondite, la struttura ha soddisfatto tutti i requisiti per iniziare le operazioni di, ha riferito. La costruzione deldispazialedi Hainan e’ iniziata nel luglio 2022 ed e’ ora ildidel Paese dedicato alle missioni commerciali. I progetti infrastrutturali chiave sono stati completati con successo, inclusi quelli relativi ai sistemi di rifornimento e fornitura di gas, alle sottostazioni e alle piattaforme di. Oggi la struttura ha condotto un’esercitazione simulata didi un razzo.