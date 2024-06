Palio della Vittoria nuove emozioni Gubbio davanti a tutti nel rush finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) di Claudio Roselli Sorpasso agli ultimi tre metri ebissa il successo dello scorso anno al, che ha vissuto l’edizione numero 20 dell’era moderna sotto una grigia cappa di umidità tale da marchiare non poco la già calda giornata di ieri. A Manuel Moriconi, protagonista unico nel 2023, succede nell’albo d’oro il concittadino Antonio Rossi, 23 anni, laureando in Economia e Commercio, che ha mandato di nuovo in visibilio la città di Sant’Ubaldo al termine di 1440 metri di corsa non certo privi di colpi di scena. Allo start, dato rigorosamente alle 20.15, non mancano le prime inevitabili scaramucce, tuttavia Ivan Poggi di Firenze, vincitore nel 2017, riesce a liberarsi dalla bagarre e sulla sua scia si porta l’anghiarese Federico Dragoni (il migliore fra gli altotiberini), che tenta invano di braccarlo.