Ordine d’arrivo MotoGP GP Olanda 2024 | Bagnaia implacabile ad Assen podio per Bastianini Marquez penalizzato

(Di domenica 30 giugno 2024) 17.33 Marc, che aveva chiuso in quarta posizione, è statocon 16? extra da aggiungere al suo tempo finale a causa della pressione irregolare delle gomme. Marc quindi ha concluso 10°. L’ottavo appuntamento del Mondialediha emesso il suo verdetto. Ad(Paesi Bassi), nell’Università del Motociclismo, i piloti si sono confrontati in cerca del meglio possibile. Un circuito difficile da interpretare, con un sapore molto old style, in cui soprattutto nell’affrontare l’ultima variante prima del passaggio davanti ai box c’è bisogno di tanta abilità. Francescosi presentava come il favorito numero uno per trionfare. Pecco, prima della gara odierna, aveva infilato tutta una serie risultati considerevoli: primo nelle sessioni di prove libere, primo nelle pre-qualifiche, primo nelle qualifiche e primo nella Sprint Race.