Matrimonio Cecilia e Ignazio Moser | chi sono gli invitati e curiosità

(Di domenica 30 giugno 2024) Il grande giorno è finalmente arrivato. Oggi, domenica 30 giugno 2024,Rodriguez esisposati dopo sette anni di fidanzamento. La coppia ha scelto le splendide colline di Prato, in Toscana, per il loro "Yes, I Do", in quanto ricordano la campagna italiana e quella argentina, terre di origine dei due sposi. La cerimonia si svolgerà a Villa la Ferdinanda, conosciuta anche come la Villa dei Cento Camini, situata nel pittoresco borgo medievale di Artimino (Carmignano), alla presenza di 200tra parenti e amici.siconosciuti nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017. All'epoca,era fidanzata con Francesco Monte, mentreera single. La loro storia d'amore è iniziata con difficoltà, ma con il tempo è cresciuta fino a diventare solida e profonda.