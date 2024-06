Incredibile epilogo al Gp Austria | contatto Verstappen-Norris e ritiro vince Russell

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (askanews) –a Spielberg nell’undicesima gara della stagione per il Gp didi Formula1. Georgeapprofitta di un’occasione d’oro che si materializza a otto giri dal termine: Maxe Landosono in lotta per la vittoria, ma si toccano ed entrambi forano. Il 26enne della Mercedes ringrazia e conquista il suo secondo successo in carriera in F1 conper Lando e Max 5° nonostante la penalità di 10?. Sul podio anche la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Sainz, 4° Hamilton. Leclerc solo 11° dopo unal via con Piastri che gli ha danneggiato la gara. Il Mondiale torna la prossima settimana a Silverstone. Una gara partita in salita per Leclerc che archivia un week end da dimenticare.