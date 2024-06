Guida TV Sky Cinema e NOW | SkyScraper Domenica 30 Giugno 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Questa sera su Sky, l'offerta di film spazia dai thriller mozzafiato alle commedie esilaranti, passando per drammi intensi e avventure emozionanti. Su SkyUno HD alle 21:15, "" è un action infuocato con Dwayne Johnson e Neve Campbell. La trama segue un veterano di guerra che deve affrontare un incendio devastante in un grattacielo all'avanguardia e salvare la sua famiglia. L'adrenalina e l'azione spettacolari rendono questo film un'esperienza coinvolgente. Su SkyDue HD alle 21:15, "BlacKkKlansman" è un film acclamato diretto da Spike Lee, che ha vinto il Gran Premio della Giuria a Cannes e un Oscar per la sceneggiatura. La storia segue un poliziotto afroamericano che si infiltra nel Ku Klux Klan negli anni '70 per indagare sul razzismo, offrendo una narrazione potente e provocatoria.