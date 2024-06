Goletta Verde guarda il Golfo Parte la campagna di Legambiente | il Parco come esempio green

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) La Spezia, 30 giugno 2024 – La nave dell’ambiente solca i mari della Liguria. Domani a Genova sarà presentata la 38esima edizione di, la storicaestiva promossa dain difesa delle acque e delle coste. Un’edizione che guarderà con attenzione i Comuni del, in particolare Spezia, Lerici e Portovenere: alla decarbonizzazione del trasporto marittimo alle questioni energetiche a partire dalla dipendenza della Liguria dalle fonti fossili al rigassificatore di Panigaglia. Nell’occasione saranno presentati i dati sul monitoraggio delle acque liguri. Al centro del convegno la buona notizia che riildelle Cinque Terre che si prepara a diventare una zona costiera innovativa e. Il ministero dell’ambiente infatti ha approvato un nuovo disciplinare integrativo dell’area marina protetta, che trasformerà, entro il 2025, ildelle Cinque Terre in una fascia costiera a impatto zero.