Francia numeri così mai visti dal 1978 Macron preso a schiaffi Oltremare da Le Pen e sinistra

(Di domenica 30 giugno 2024) Resta altissimo il dato dell'affluenza nelle elezioni parlamentari inche alle 17 sfiora il 60% (59,39 per la precisione). Un datoalto, scrive Bfmtv, non si registrava in un primo turno addirittura dal(quando raggiunse il 68%). Alla stessa ora nel 2022 l'affluenza era del 39,42%, mentre nel 1981 era poco più bassa (il 58,3%). Con questo ritmo, secondo Ipsos, l'affluenza oggi inpotrebbe arrivare al 67,5%, mentre per Harris Interactive al 69,7%. Nel 2022 l'affluenza alle urne era stata del 47,7% nel primo turno. In ogni caso, secondo gli esperti una affluenza alta in questa tornata dovrebbe favorire le opposizioni, sia quella di destra del Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella (da tempo ormai il primo partito in patria), sia quella del listone didel Nuovo fronte popolare di Melenchon.