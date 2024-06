Festa del Lambrusco ai Chiostri ’Romeo e Giulietta’ agli Stalloni Annullato l’evento di Onirico Festival

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) C’è ladel, oggi aidi San Pietro, con bollicine e sapori emiliani a cielo aperto tra laboratori, degustazioni, musica e atelier. Si comincia dalle 10 con un laboratorio sull’utilizzo della buccia di anguria per creare della mostarda. Alle 11 degustazione di tre lambruschi doc abbinati a tre differenti stagionatura di Parmigiano Reggiano, alle 11,30 Re-Brusco, degustazione di cocktail di, oltre a un laboratorio per bambini dedicato al basilico, a cura della coop sociale Il Bettolino. Dalle 12 incontro per conoscere meglio l’aceto balsamico, alle 12,30 il pranzo, dalle 18 si va alla scoperta del Parmigiano Reggiano con degustazione guidata, aperitivi, l’atelier dei sapori, oltre a musica con dj set fino a mezzanotte.