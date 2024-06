DIODENARO è il debut album degli ULTIMA HAINE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 30 giugno 2024) Glisono disponibili dal 27 giugno con, con ildella band crossover napoletana, con la partecipazione di Pierpaolo Capovilla e ‘O Zulù. Glisono fuori conè ilscritto ed arrangiato insieme ad Ale Bavo, per Prisoner Records e distribuito da The Orchard, in uscita giovedì 27 giugno. Il disco vede la partecipazione speciale di Pierpaolo Capovilla nel brano Eldorado, e di ‘O Zulù dei 99 Posse in Ribelli. Cosa rappresenta ilè un mix unico di riff tra chitarre distorte e ritmiche serrate, liriche sincere e affilate, e sapienti arrangiamenti guidati dalla mano esperta del Maestro Ale Bavo. La collaborazione con Ale Bavo è stata fondamentale per raggiungere una maturità artistica, insieme hanno creato un’esperienza sonora unica.