Costa Volpino incidente tra auto e moto | morto centauro gravissima la moglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024)(Bergamo), 30 giugno 2024 – Tragicoincicletta a, in provincia di Bergamo, dove unacicletta con a bordo marito esi è scontrata con una fiat Panda mentre viaggiava lungo via Cesare Battisti, in direzione Lovere. La Panda, a bordo della quale c’era una signora del posto, arrivava da via Paglia. Non è riuscita a schivare lacicletta su cui viaggiavano marito edi Palazzolo Sull’Oglio, nel bresciano. È successo alle 14.30 e ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della, un 53enne, che è. Le condizioni dellasarebbero gravi. Sul posto è arrivato l’elisoccorso da Como. C’erano anche due ambulanze e l’medica e i carabinieri. .