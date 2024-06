Cosa mi fa bene? | Ferragni spiazza il fan La risposta clamorosa | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024) Chiara, per il weekend, è scappata di nuovo a Forte dei Marmi. Un posto del cuore dove, da sempre, l'influencer trova il suo angolo di serenità. Questa volta, almeno stando a quanto comunicato dall'imprenditrice stessa, a farle compagnia ci sono i figli Leone e Vittoria. Sul web, intanto, sta catalizzando l'attenzione di molti un video pubblicato da un fan che congela quella che sembra essere una vera e propria frecciata al (forse ex) marito Fedez. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Tasca (@robertotasca1) In costume e con gli occhiali da sole, Chiaraviene raggiunta da un suo sostenitore in riva al mare.