Contagio da gastroenterite sul Lago di Garda Novovirus nei serbatoi quanti sono davvero i casi

(Di domenica 30 giugno 2024) E' scattato ufficialmente l'allarmein Veneto. Da tre giorni Torri del Benaco, località in provincia di Verona affacciata suldi, è travolta da una raffica di gastroenteriti. Uncollettivo che ha coinvolto 300 persone, tra cui molti turisti. Il sindaco Stefano Nicotra, in un messaggio alla cittadinanza diffuso sui canali social, è stato costretto a intervenire per precisare che il, responsabile del, si troverebbe neid'acqua del Comune. . Secondo una prima stima diffusa dal sindaco, ipotrebbero essere addirittura il triplo diaccertati finora, addirittura 900. L'Ulss 9 Scaligera, tuttavia, ha sottolineato come finora gli accessi ai Pronto Soccorso della zona restino tutto sommato contenuti: tutti gli utentistati rinviati a domicilio, senza necessità di ricovero.