Capriolo finisce nel Naviglio Giovane pescatore lo salva

(Di domenica 30 giugno 2024) Non è la prima volta che unnelGrande. Ieri mattina è accaduto di nuovo, ma è andata bene: l’animale è statoto grazie alla prontezza di undi Magenta che si trovava lungo l’alzaia e lo ha visto in difficoltà. Il ragazzo era con lo zio a pescare sulla sponda delquando ha visto ilcadere nel canale. Probabilmente stava cercando un po’ di refrigerio. Illo ha seguito per diversi minuti fino ad arrivare nella zona del ponte di Boffalora ed è riuscito a recuperarlo, insieme ad alcuni passanti intervenuti nel frattempo. "Ringraziamo il magentino Luca Mordenti – commenta il sindaco boffalorese Sabina Doniselli – Ha avuto un gran cuore e un’altrettanto grande determinazione.