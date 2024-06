Call center dell’Asl la partenza è rinviata | Tolti posti di lavoro Servono tre centrali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Pistoia, 30 giugno 2024 – Per la ristrutturazione della sede unica a Firenze sono già stati spesi 5 milioni di euro. Una sede, quella nell’ospedale Piero Palagi, e nella quale confluiranno gli operatori che dovranno rispondere al numero unico europeo 116117 per l’assistenza sanitaria non urgente. Un ponte con i medici della continuità assistenziale, che poi dovranno decidere come gestire le richieste, se inviando il paziente in un ambulatorio medico, ovvero disponendo un intervento domiciliare o infine gestendo la richiesta telefonicamente. Il nuovoavrebbe dovuto essere operativo già dal 15 luglio: il personale è quello selezionato tramite un bando e già in parte formato negli ultimi mesi. Ma sulla questione dei dipendenti in servizio c’è stato un severo confronto con le associazioni del volontariato, Misericordie, Anpas e Croce Rossa, che chiedono il riassorbimento dei volont ari già in servizio.