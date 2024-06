Calciomercato Milan Ismael Bennacer in Arabia Saudita? Pronta un’offerta da 50 milioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 30 giugno 2024)potrebbe davvero lasciare ile andare innel corso di questo: contatti con l’agenteera uno dei pilastri del centrocampo del. L’infortunio al ginocchio e il lungo stop gli hanno però fatto perdere il posto da titolare, tanto che nella passata stagione ha giocato soltanto 20 partite in Serie A, segnando 2 goal e fornendo 2 assist. Per questo ora un suo addio non sembra impossibile: su di lui si è mosso l’interesse dell’. I sauditi lo avevano già cercato qualche mese fa e ora sono tornati all’assalto tanto da aver avviato nuovi contatti con il suo agente Enzo Raiola. Fin qui, però, nessuna offerta ufficiale. Ilnon ha fretta di vendere e spera di ricevere una proposta da 50di euro, pari quindi alla clausola rescissoria presente nel contratto del centrocampista algerino.