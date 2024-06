Sede abusiva Fratoianni prova a rovesciare il tavolo | Cosa ci contestano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) Nicolava al contrattacco sulladi Sel occupata a Roma. "Da mesi ormai, i giornali di proprietà di un senatore leghista sono impegnati in una forsennata campagna diffamatoria, che poco c'entra con il giornalismo bensì con operazioni politiche ben evidenti, contro Ilaria Salis, contro suo padre e la sua famiglia, e contro Alleanza Verdi Sinistra e i suoi esponenti":si legge in un comunicato dell'Ufficio Stampa di Sinistra Italiana che denuncia "la gogna mediatica" che "tocca al segretario nazionale di Si definito con grande e ingiustificata enfasi 'abusivo'". Insomma, la sinistrail: "La vicenda su cui questi giornali stanno creando in queste ore un polverone - si legge ancora nella nota - si riferisce al fatto che nel 2012 l'Inps ha citato in giudizio un segretario di un circolo dell'allora Sel sostenendo l'occupazionedi un immobile in un quartiere di Roma; il tribunale poi nel 2016 rigettava la richiesta dell'Ente.