Sciopero dei trasporti a Roma il 7 luglio | Atac Cotral Trenitalia chi si ferma e chi no

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 giugno 2024) Annunciato per il primo fine settimana diunodel trasporto pubblico locale a. Si partirà sabato con i treni e si proseguirà l’indomani (in serata) per la rete. Di seguito info e articolazione della mobilitazione.deidomenica 72024 – (ilcorrieredellacitta.com)L’estate è arrivata ma sul fronte sindacale non sino le iniziative di protesta che, in questo caso, andranno a toccare da vicino ie nel Lazio. Le date da segnare in agenda sono quelle di sabato 6e domenica 7quando il personale di alcune delle principali aziende che gestiscono il TPL nella Regione incroceranno le braccia.: stopTPL e. Gli orari Loriguarderà l’intera retee le retitpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.