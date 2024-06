Pattinaggio artistico a rotelle Italiani 2024 | Liberatore domina lo short a Ponte di Legno bene Chimetto e Gelao

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Cominciano nel segno di Alessandroi Campionatididedicati alle categorie Junior e Senior. Sulla pista diDil’atleta bolognese ha messo una seria ipoteca sul titolondo in lungo e in largo il segmento più corto; merito di un programma scevro di sbavature di rilievo. Alto il contenuto tecnico del pattinatore seguito dal team guidato da Sara Locandro, contraddistinto da una buona combinazione di tre salti tripli collocata in apertura, ovvero triplo toeloop/triplo toeloop/thoren/triplo salchow, elemento che ha preceduto il triplo loop singolo e il doppio axel realizzato in zona bonus. Eseguendo senza patemi anche le due trottole pianificate e raccogliendo livello 3 nella serie di passi,si è attestato sopra i 90 punti, guadagnando nello specifico 92.