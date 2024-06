Mercato globale bond | arrivano i titoli di stato indiani

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 29 giugno 2024) Ilfinanziario indiano è ora completamente accessibile, grazie all’inclusione deidiin uno dei maggiori indici globali delobbligazionario. Mentre le azioni delle società indiane sono state incluse nei principali indici dei mercati emergenti già da tempo – spiega Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm lo stesso non si poteva dire per idi. L’ostacolo alla diffusione internazionale era perlopiù valutario, in quanto l’India non emette obbligazioni denominate in valuta estera e la sottoscrizione deiin rupie è stata storicamente preclusa agli investitori stranieri. La volta della pandemia La pandemia ha cambiato le carte in tavola. La necessità di finanziare il pacchetto di stimoli varati dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria, infatti, ha dato il via ad un percorso di progressiva apertura deldeidiagli investitori non domestici.