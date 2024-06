La tragedia di Pavia il papà del piccolo Munib | Era il nostro primo bambino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 29 giugno 2024)– “Io non ero in casa, ero al lavoro, mi hanno chiamato sul cellulare e sono arrivato in meno di dieci minuti". Haider Mohamed Omar, 23enne originario del Sudan come la moglie, lavora come meccanico in un’autofficina in città. "Viviamo qui da tre anni – racconta cercando di farsi forza il padre di, che come si usa in Sudan ha come cognome il nome del padre – e ci siamo sempre trovati bene a, per noi stare qui è come stare nelPaese, siamo una comunità molto legata, frequentiamo la moschea qui dietro". Il telefono cellulare continua a squillare, al citofono suonano tanti amici arrivati per stare vicini al dolore della giovanissima coppia. "Ieri sera qui sotto c’erano sessanta macchine – racconta il giovane padre – sono arrivati in tanti anche da altre città quando hanno saputo quel che ci è successo".