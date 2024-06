Kvaratskhelia-PSG | il georgiano vuole il PSG De Laurentiis fuorioso ha preso una decisione clamorosa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 29 giugno 2024)al centro di un braccio di ferro tra Napoli e PSG. Il club partenopeo offre un rinnovo importante, ma ilriflette. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,sarebbe fortemente tentato da un’offerta del PSG. Il club parigino avrebbe proposto alun contratto da 11 milioni a stagione, una cifra definita “da capogiro” per un giovane talento di 23 anni. La reazione del Napoli: proposta di rinnovo e presa di posizione Il Napoli non è rimasto a guardare. De, Manna e il potenziale nuovo allenatore Conte hanno incontrato, presentandogli una proposta di rinnovo significativa: “Il Napoli non ha soltanto confezionato una proposta di rinnovo, piuttosto ha fatto all-in. Tutto sul tavolo e senza bluff per ritoccare e prolungare fino al 2029 il contratto attuale con scadenza 2027: proposta d’ingaggio a scalare, con eventuale possibilità di valutare l’inserimento di una clausola rescissoria come richiesto dall’entourage del giocatore, e uno stipendio che, partendo più o meno da 5 milioni compresi i bonus, schizzerà gradualmente negli anni fino a oltre i 7 milioni.