Il grande ritorno di Guillermo Andrade

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 29 giugno 2024) Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta.è l’amico dell’amico. Qualcuno te ne parla nei messaggi di Instagram. Qualcuno davanti a un caffè. Tutti però ti dicono la stessa cosa: sta per tornare. Ma per unserve un addio, in questo caso un arrivederci che però non c’è mai stato. Nel senso che, ma soprattutto il suo brand 424, sono scomparsi senza lasciare traccia, fatta eccezione per un paio di immagini che hanno continuano a circolare su alcune pagine moodboard di Instagram. «C’erano alcune collaborazioni che continuavano ad uscire, cose che erano già in programma, ma abbiamo avuto dei problemi interni ed è servito del tempo prima di risolverli» mi inizia a raccontarequando lo incontro a Milano, nel lussuoso rooftop bar di un hotel in zona Monumentale.