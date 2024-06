Ha tradito Alessia Temptation Island Lino smascherato | la scoperta dopo la prima puntata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) Tra i protagonisti assoluti delladisicuramente la coppia formata da. È stata lei a contattare la redazione perché non ha fiducia nel suo fidanzato e pensa che la tradisca. Fidanzato che, appena ha fatto il suo ingresso nel villaggio, si è mostrato subito a suo agio, con i ‘colleghi’ ma soprattutto con le tentatrici tanto da instaurare con alcune di loro un rapporto stretto. Alla vista dei filmati suha deciso di chiedere a Filippo un falò anticipato per parlare faccia a faccia con il compagno ma i due non si sono mai seduti vicini sul tronco perché lui ha rifiutato. La ragazza napoletana, tuttavia, non ha intenzione di mollare e già anticipato di chiederne uno dietro l’altro fino a quando non riuscirà a incontrarlo.