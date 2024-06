Euro 2024 ha smascherato il bluff del campionato saudita | altro che torneo vero chi va a giocarci esce dal calcio che conta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Un anno fa di questi tempi, la grande fuga verso l’Arabia. Le nostre squadre depredate, piccole e grandi stelle di ogni Paese conquistate dalle sirene (diciamo pure dai soldi) degli sceicchi. È presto per dare un giudizio definitivo (il grande piano arabo è di medio-lungo termine e ha come orizzonte i Mondiali del 2034), ma intantohaildella Saudi Pro League, che prometteva di essere un. Invece almeno per il momento non lo è affatto: i 14 convocati delhanno fin qui rimediato una brutta figura al ritorno nella realtàpea. Cristiano Ronaldo è probabilmente il caso più eclatante: zero gol nel girone più modesto delcontro Repubblica Ceca, Turchia e Georgia. Però forse è anche il caso meno emblematico: arrivato alle porte dei 40 anni, CR7 era sembrato inadeguato già ai Mondiali 2022, un autentico corpo estraneo nel gioco del Portogallo.