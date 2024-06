Dove passa la tappa Cesenatico-Bologna del Tour de France 2024 e a che ora | tutti i paesi le città e le Regioni attraversate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Domenica 30 giugno andrà in scena la secondadlde: la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo prosegue la propria avventura in Italia. La Grande Boucle scatterà da, la frazione di 199,2 km si concluderà ae il gruppo dovrà affrontare diverse difficoltà altimetriche, che metteranno a dura prova gli uomini di classifica. Andranno affrontati i GPM di Monticino (2 km al 7,5%), Gallisterna (1,2 km al 12,8%), Botteghino di Zocca (1,9 km al 6,9%) e Montecalvo (2,7 km al 7,7%), per poi entrare nel circuito finale che prevede per due volte il San Luca: strappo micidiale di 1,9 km al 10,6% di pendenza media. La prima volta sarà posto a 34 km dal traguardo, il secondo ad appena sei chilometri dall’arrivo.