Amici per caso al cinema dal 25 luglio il trailer

(Di sabato 29 giugno 2024) Max Nardari (Di tutti i colori, La mia famiglia a soqquadro, Ritorno al presente, Diversamente) torna alcon il filmper, una commedia degli equivoci, dal ritmo serrato ed esilaranti colpi di scena, che fa riflettere su come dall’incontro e scontro tra due persone molto diverse, si possa imparare parecchio l’uno dall’altro e come sia ilche, a volte, fa nascere le più imprevedibilizie. Cosa raccontaper? Filippo Contri (La svolta, Luce dei Tuoi Occhi 2, Vita da Carlo 1 e 2), e Filippo Tirabassi (Assolo, Il grande salto, Due, Quando, Il Colibrì), per un puro gioco del destino, si trovano ad essere coinquilini dopo la rottura con i rispettivi partner e rappresentano gli antipodi: il primo è rozzo, ultrà ed eterosessuale, il secondo raffinato, serio e gay.