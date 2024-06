A Parigi tra i cortei anti Bardella Dalle femministe al mondo queer lo stesso messaggio | l’estrema destra è nemica di tutto ciò a cui teniamo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Vedrete chesi sistema (“S’arregle”): dice il tassista Bolt algerino che ci accompagna adall’aeroporto di Beauvais. E come spesso capita ai giornalisti, è il taxista che dà la linea. “Vada su il Front National, governino e poi facciamo i conti con la realtà. Sono anni che dicono che ogni problema deriva dagli immigrati. Qualsiasi cosa. Allora vediamo”. È sarcastico, ma non è neanche tanto preoccupato. Come se davvero poi il bagno di realtà “sistemerà” nonostante un governo. Sono stato quattro giorni in Francia per curiosità e ansia politica e ho visto interesssomiglianze ma sopratinteressdiversità rispetto alla situazione che viviamo in Italia. Anon è facile vedere manifesti e immagini elettorali.