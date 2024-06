Tour de France 2024 la classifica delle nazioni con più partecipanti Italia solo sesta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) Firenze sarà il teatro della grande partenza delde. 3492 chilometri fino a Nizza, che ci regalerà il vincitore dell’edizione numero 111 della Grande Boucle. Ma come è strutturato il gruppo? Quante sono lerappresentate tra i 176 corridori che prenderanno il via domani? Sono per l’esattezza ventisette gli stati che si vedranno in gruppo. Ovviamente la Francia è la Nazione più rappresentata: sono 32 i transalpini che si batteranno sulle strade di casa, a partire dall’eterna promessa David Gaudu al vecchio leone Romain Bardet, passando anche per i promettentissimi Lenny Martinez e Romain Gregoire. Alle spalle dei padroni di casa c’è il Belgio, con 28 uomini. Tra di loro Remco Evenepoel che si propone di lottare per la maglia gialla, Wout Van Aert che cercherà gloria personale e proverà a mettere a punto la gamba per le Olimpiadi, Jasper Philipsen che al momento è il re dei velocisti ed Arnaud De Lie, che vuole dimostrare di non essereil futuro, ma anche il presente.