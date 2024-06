Svizzera-Italia dove vederla Spalletti | Bastoni da valutare Dimarco non ci sarà Probabili formazioni | ipotesi Fagioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Berlino, 28 giugno 2024 – Si comincia a fare davvero sul serio in Germania. Euro 2024 entra nella fase ad eliminazione diretta, che verrà inaugurata dalla sfida fra, in programma all'Olympiastadion di Berlino, un impianto che evoca bellissimi ricordi alla Nazionale azzurra, che nel 2006 ha vinto su quel terreno di gioco il quarto Mondiale della propria storia. Ma ormai questo appartiene al passato: il presente prevede un impegno certamente probante per la truppa di Luciano, che si è qualificata agli ottavi di finale del kermesse per il rotto della cuffia. Senza il gol allo scadere di Mattia Zaccagni contro la Croazia infatti i nostri portacolori avrebbero salutato anzitempo la manifestazione. Il sigillo del laziale ha consentito ai suoi di chiudere al secondo posto - dietro la Spagna - il Gruppo B.