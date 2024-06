Successo per Radio Italia Live a Napoli | tre ore di musica in una Piazza del Plebiscito gremita

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 28 giugno 2024) È stata una serata all’insegna dellaquella andata in scena aper il concerto di. Tantissimi gli ospiti che si sono alternati sul palco e che hanno fatto ballare tuttadel. Tre ore, in cui il pubblico ha cantato le hit del momento.: dodici cantanti fanno impazzire, dopo Milano, ha sceltoper il suo concerto. La serata di giovedì 27 giugno 2024 ha vistodelessere invasa dal pubblico sin dal primo pomeriggio per accedere all’evento gratuito. Ad aprire il concerto, alle 20.45 circa, è stato Gigi D’Alessio che si è esibito al piano, senza cantare, in un omaggio a Pino Daniele. Poi è stata la volta Biagio Antonacci che ha portato sul palco tutta la sua energia.