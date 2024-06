Mi sono stufato Questo è regime unico Caprarica fuori controllo Alemanno lo gela | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Dibattito a nervi tesi a L'aria che tira, su La7, tra Antonioe Giannisul tema delle nomine Ue e della destra in genere. "La cosa straordinaria è lo stupore del governo italiano perché le forze europeiste e a favore di una maggiore integrazione europea a Bruxelles non si fidano di un governo che ha 4 quinti della sua forza rappresentati da forze nazionaliste. Io midi dire sovraniste: mi viene in mente Oscar Wilde, il sovranismo è il nazionalismo che non osa dire il suo nome", attacca. "Studi un po' di ideologia politica, confondere nazionalismo e sovranismo è proprio l'ABC,cose completamente diverse. Si studi un po' di libri,, non dica sciocchezze". incalza l'ex sindaco di Roma. "Beh maha un po' di esperienza", difende il suo ospite David Parenzo.