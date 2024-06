Elisa Segnini e gli insulti razzisti con i giovani di Fratelli d’Italia Dori | Candidata a Bergamo oggi potrebbe sedere in Consiglio Comunale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 28 giugno 2024). Non si placano le polemiche dopo il terremoto che ha scosso il movimentole di, un tumulto nato a seguito della seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage.it sui corie antisemiti, i saluti romani e le nostalgie fasciste all’interno della linea verde del partito della Premier Giorgia Meloni, nel quale è rimasta coinvolta anchenon eletta alle amministrative dilo scorso 8-9 giugno, che è dimessa dal ruolo di capo segreteria di Ylenja Lucaselli, capogruppo del partito in commissione Bilancio alla Camera, proprio in seguito alle immagini mandate in onda dalla testata online. La bergamasca è comparsa più volte nei servizi video di Fanpage.it: non consapevole di essere ripresa,, stando alle immagini andate in onda, avrebbe ribadito a più riprese di essere “fascista e razzista”.