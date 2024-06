Elezioni Usa 2024 Biden si difende dopo il dibattito con Trump | Non mi sarei candidato se non sapessi di poter governare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) “Posso darvi la mia parola: non correrei se non credessi con tutto il mio cuore difare questo lavoro”. Il giornoil disastroso confronto tv con Donald, Joedeversi. Mentre negli Stati Uniti il tema del suo passo indietro e dei possibili sostituti occupa le pagine di tutti i giornali, l’inquilino della Casa Bianca non molla, lotta per la sua ricandidatura e assicura di essere ancora mentalmente in grado di guidare il Paese. “Non faccio più dibattuti bene come prima”, ma assicura che deve vincere leper il bene del Paese: “Al voto è in gioco la vostra libertà, la vostra democrazia e l’America”.il disastro di giovedì sera, quando nel corso di tutto ilcon Donaldè apparso confuso, assente e impacciato, permettendo all’avversario di incalzarlo e schernirlo in diretta tv nazionale, ora il Dem è costretto a recuperare la fiducia dei cittadini americani dimostrando diancora sedere nello Studio Ovale.