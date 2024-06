Atalanta | ufficiale l’acquisto di Godfrey dall’Everton

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) È: Benjamin Matthewè un nuovo giocatore dell’. La società bergamasca ha acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore 26enne cresciuto calcisticamente in Inghilterra dove, dopo una costante ascesa che lo ha portato a scalare tutte le categorie professionistiche (12 presenze in League Two, 40 in League One e 36 in Championship), ha disputato 112 partite in Premier League. Dal 2020 con l’Everton,ha giocato quattro campionati, collezionando 93 presenze in tutte le competizioni: “La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Benjamin, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra”, si legge sul sito dell’