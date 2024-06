Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il 70° anniversario della promulgazione dei Cinque Principi della Coesistenza Pacifica, è un grande evento per la comunità internazionale ed è di notevole importanza per portare avanti da parte del presidente Xilacinese, verso la cooperazione amichevole tra i cittadini di tutti i Paesi, onde promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo. La RP della Cina non è d’accordo con la teoria secondo cui un Paese forte deve cercare l’egemonia. Il popolo cinese non ha nel sangue il gene dell’oppressione di altri popoli attraverso il militarismo o il cosiddetto soft power condizionante, oppure attraverso le bombe umanitarie apportatrici di “libertà”. Settant’anni fa, durante il movimento di decolonizzazione emerso dopo la fine della seconda guerra mondiale, fiorì la causa dell’indipendenza e della liberazione nazionale nei Paesi afro-asiatico-americani, e questi i nuovi Paesi aspiravano a stabilire relazioni internazionali paritarie con quegli Stati che in maniera imperial-colonialista avevano dettato legge e imposizioni sino ad allora.